Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка

Хабаровск, 25 мая. Гребень паводковой волны движется из Верхнего Амура в сторону Хабаровска. Из-за этого под угрозой подтопления оказались дачные участки в ближайшем селе.

Первым удар примет село Корсаково-2 в Хабаровском районе, так как его территория граничит с водой. Пострадать могут 18 приусадебных участков и до 260 дач на левом берегу Амура, сказано на сайте правительства региона.

До Хабаровска паводок дойдет примерно в конце мая или начале июня. Высота воды в реке вблизи города достигнет 450 сантиметров. Сейчас подтопленными остаются 26 приусадебных участков в южных районах края, сильнее всего пострадал поселок Переяславка. Улучшение ситуации наблюдается в Николаевском районе на севере региона.

«Спасатели готовы реагировать на возможные угрозы. В селе Корсаково-2 выставлен пост, где дежурит мобильная группа аварийно-спасательной службы Хабаровского края», — говорится в сообщении.

В Абакане режим локальной чрезвычайной ситуации ввели из-за гидрологической обстановки на реке Абакан. Вода начала подступать к жилым домам в дачном поселке на Согринской улице.