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новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
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Общество
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06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
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Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка

Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
vk.com  /  Новгородская область

Хабаровск, 25 мая. Гребень паводковой волны движется из Верхнего Амура в сторону Хабаровска. Из-за этого под угрозой подтопления оказались дачные участки в ближайшем селе.

Первым удар примет село Корсаково-2 в Хабаровском районе, так как его территория граничит с водой. Пострадать могут 18 приусадебных участков и до 260 дач на левом берегу Амура, сказано на сайте правительства региона.

До Хабаровска паводок дойдет примерно в конце мая или начале июня. Высота воды в реке вблизи города достигнет 450 сантиметров. Сейчас подтопленными остаются 26 приусадебных участков в южных районах края, сильнее всего пострадал поселок Переяславка. Улучшение ситуации наблюдается в Николаевском районе на севере региона.

«Спасатели готовы реагировать на возможные угрозы. В селе Корсаково-2 выставлен пост, где дежурит мобильная группа аварийно-спасательной службы Хабаровского края», — говорится в сообщении.

В Абакане режим локальной чрезвычайной ситуации ввели из-за гидрологической обстановки на реке Абакан. Вода начала подступать к жилым домам в дачном поселке на Согринской улице.

хабаровск паводок хабаровский край
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