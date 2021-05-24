Самолету в Хабаровске не позволили сразу приземлиться из-за лисы

Хабаровск, 24 мая. Лайнер, летевший из Южно-Сахалинска в Хабаровск, не смог совершить посадку с первого раза. Источник ФАН рассказал о небольшом инциденте.

Непосредственно перед приземлением на посадочную полосу выбежала лиса. Диспетчер попросил командира борта зайти на второй круг перед посадкой. Этого времени хватило, чтобы лиса смогла убежать.

В Казани совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолет. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Вызванные медики после посадки диагностировали мужчине пищевое отравление, сообщал ФАН.