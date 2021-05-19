Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул

Хабаровск, 19 мая. Власти Хабаровского края разрабатывают нормативный акт, по которому работникам региональных учреждений дадут отгулы.

Подготовить его поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что правительство готово поощрять активность сторонников вакцинации.

«Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать», – написал Дегтярев у себя в Telegram.

Глава региона также напомнил, что прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 100 тысяч жителей края. С 1 мая местные предприятия общепита запустили скидочные программы для тех, кто прошел вакцинацию.

Недавно стало известно, что власти Финляндии отказались использовать вакцину J&J против коронавируса. Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат Johnson & Johnson имеет опасные побочные эффекты – тромбоз.