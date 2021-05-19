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07:54
Общество
Экологи напомнили выпускникам о вреде воздушных шариков для природы
07:48
Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
07:43
Шоу-бизнес
Кейт Мосс покажет себя поклоннику в постели
07:30
Общество
Питавшийся фастфудом месяц врач рассказал об ужасающих последствиях
07:25
Экономика
Российские банки ввезли в страну рекордный объем евро за год
07:25
Общество
«Push-up 70-ых»: раскрыт секрет большой груди героини фильма «Афоня»
07:24
Шоу-бизнес
Mirror: звезды, которые поженились тайно
07:22
Экономика
Курс доллара вырос до 73,7 рубля на Московской бирже
07:19
Общество
Туктамышева снова покорила сердца россиян фотографией в алом платье
07:16
Экономика
Названы регионы РФ с самым большим объемом долгов предпринимателей по кредитам
07:14
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл еще больше отдалились от королевской семьи
07:03
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски в откровенном бикини поразила фигурой после родов
07:02
Общество
Проект «зеленый паспорт» стартовал в Австрии
07:00
Украина
Юрий Кот заявил, что в заложниках у Украины находится большая часть русского народа
06:58
Происшествия
СК не нашел следов насильственной смерти на теле начальника отдела ГИБДД на Камчатке
06:55
Общество
Принца Гарри обвинили в публичном оскорблении принца Филиппа после его смерти
06:54
Происшествия
Школьников перевели на «дистанционку» из-за паводка на севере Сахалина
06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска пыталась напасть на свою соседку в суде
06:46
Общество
Российский космонавт Борисенко увидел «свечение Земли»
06:44
Происшествия
Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом
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Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул

Общество
Привившимся от COVID-19 жителям Хабаровского края дадут отгул
Global Look Press  /  Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Хабаровск, 19 мая. Власти Хабаровского края разрабатывают нормативный акт, по которому работникам региональных учреждений дадут отгулы.

Подготовить его поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что правительство готово поощрять активность сторонников вакцинации.

«Поручаю соцблоку регионального правительства подготовить нормативный акт: работникам краевых учреждений и организаций давать отгул за прививку, а бизнесменам будем рекомендовать это сделать», – написал Дегтярев у себя в Telegram.

Глава региона также напомнил, что прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 100 тысяч жителей края. С 1 мая местные предприятия общепита запустили скидочные программы для тех, кто прошел вакцинацию.

Недавно стало известно, что власти Финляндии отказались использовать вакцину J&J против коронавируса. Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат Johnson & Johnson имеет опасные побочные эффекты – тромбоз.

вакцинация хабаровский край отгулы
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