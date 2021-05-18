Раненый медведь растерзал жителя Хабаровского края

Кукелево, 18 мая. Мужчина стал жертвой нападения раненого медведя в Хабаровском крае. Охотники начали поиски дикого животного. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, происшествие случилось недалеко от пасеки в 5 км к югу от села Кукелево на территории Вяземского муниципального района. В результате встречи с раненым медведем погиб молодой человек 1993 года рождения.

Инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ» совместно с охотниками начали поиски дикого зверя. В связи с инцидентом правоохранительные органы начали расследование.

Недавно на острове Кунашир медведь начал регулярно беспокоить местных жителей. По их словам, недалеко располагается детский лагерь и хищник представляет непосредственную угрозу для его гостей.