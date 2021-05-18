СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух человек в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 мая. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих в Хабаровском крае при взрыве газовых баллонов, сообщают СМИ.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Трагедия случилась накануне недалеко от поселка городского типа Софийск Верхнебуреинского района. По предварительным данным краевой прокураторы, баллон с газом внутри взорвался в автомобиле ГАЗ-66, в котором в это время были работники золотодобывающей компании «Ниман». Два человека погибли, еще двоих отвезли в медицинское учреждение.