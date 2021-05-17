Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье

Хабаровск, 17 мая. Пожар произошел в частном деревообрабатывающем цехе в Приморском крае. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили в краевом главке МЧС РФ.

Инцидент произошел в поселке Лучегорск. Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 8:04 (01:04 по Москве) понедельника. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через девять минут.

«В 8:14 пожар был локализован, а в 9:15 полностью ликвидирован», — следует из заявления.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Известно, что три человека пострадали в результате ЧП. Все они были переданы сотрудникам медицинской помощи.

Также недавно пожар произошел в офисном здании на западе Москвы. В ходе инцидента пострадавших не обнаружено.