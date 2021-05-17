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Общество
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Тигрицу Санду выпустили на волю из реабилитационного центра в Приморском крае
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Общество
Диетолог Филиппова развеяла миф о влиянии имбиря на похудение
05:30
Общество
Необычное предложение руки и сердца создало большую пробку на Сахалине
05:28
Экономика
Российские финансисты назвали альтернативу доллару
05:26
Общество
Сборы блокбастера Бекмамбетова «Девятаев» превысили 1 млн долларов
05:23
Общество
Режиссер «Мстителей: Финал» пожаловался на ежедневные угрозы от фанатов DC
05:22
Общество
Вильфанд спрогнозировал «опасное» солнце в ряде регионов РФ в ближайшие дни
05:20
Происшествия
Сбитый на «зебре» школьник в Южно-Сахалинске находится в реанимации
05:03
Происшествия
Мощное землетрясение зарегистрировано на северо-востоке Ирана
05:00
Общество
Местные жители рассказали, где найти один из лучших пляжей на побережье Севастополя
04:59
Общество
Британка подхватила на вечеринке инфекцию и лишилась ноги
04:58
Общество
Врачи США поделились секретами быстрого засыпания
04:42
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WP: Запад отвернется от Украины из-за возможной военной агрессии Киева
04:41
Общество
Косточки абрикоса и персика могут нести смертельную угрозу для детей
04:35
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04:25
Армия
Россия может продолжить строительство серии атомных субмарин «Борей»
04:24
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Жириновский заявил о девственной чистоте ЛДПР
04:13
Спорт
Гол вратаря Алиссона помог «Ливерпулю» вырвать победу на последних минутах матча
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Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье

  /   Обновлено: 17 мая 2021 04:48
Общество
Три человека пострадали при пожаре на площади 100 «квадратов» в Приморье
Невские Новости

Хабаровск, 17 мая. Пожар произошел в частном деревообрабатывающем цехе в Приморском крае. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили в краевом главке МЧС РФ.

Инцидент произошел в поселке Лучегорск. Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 8:04 (01:04 по Москве) понедельника. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через девять минут.

«В 8:14 пожар был локализован, а в 9:15 полностью ликвидирован», — следует из заявления.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Известно, что три человека пострадали в результате ЧП. Все они были переданы сотрудникам медицинской помощи.

Также недавно пожар произошел в офисном здании на западе Москвы. В ходе инцидента пострадавших не обнаружено.

мчс приморье лучегорск пожарский
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