СК Хабаровска возбудил дело после падения подростка с заброшенного здания

Хабаровск, 13 мая. Уголовное дело о халатности возбуждено в Хабаровске после падения подростка с третьего этажа заброшенного здания. Об этом говорится на сайте краевого СК РФ.

Дело возбуждено против должностных лиц администрации Краснофлотского района города Хабаровска. Они не приняли меры, которые бы принудили собственника здания к необходимой консервации объекта и ограничению допуска посторонних лиц на его территорию.

В минувшую среду 13-летний школьник отправился гулять по заброшенному зданию. Он упал с высоты третьего этажа, получив многочисленные травмы. Сейчас ребенок находится в больнице, уточнили в ведомстве.

В Архангельске трехлетний мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Ребенок приземлился на грядки, что позволило избежать серьезных повреждений.