Карантин ввели в поселке Хабаровского края из-за вспышки коронавируса

Хабаровск, 12 мая. Власти Хабаровского края объявили карантин в поселке Алонка из-за вспышки коронавируса, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Всего 260 человек проживает в Алонке. Врачи выявили 26 новых случаев COVID-19 среди жителей поселка в течение минувшей недели. Большинство пациентов переносят болезнь бессимптомно, обратила внимание руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Специалисты проверили на наличие коронавируса 215 жителей. Тест на COVID-19 сдали все люди, которые могли контактировать с заболевшими. Документ о введении карантина в поселке подписал губернатор Хабаровской области Михаил Дегтярев.

Порядка 24 млн жителей России уже сделали прививку от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, коллективный иммунитет к заболеванию у россиян должен сформироваться до конца 2021 года.