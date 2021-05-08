Сотрудники МЧС в Хабаровске спасли застрявших на острове рыбаков и ребенка

Хабаровск, 8 мая. Трое мужчин и восьмилетний ребенок были спасены с острова Воронежское, расположенного в Хабаровском крае, на реке Амур. Медпомощь им не потребовалась.

Местная жительница обратилась в экстренные службы поздно ночью и рассказала, что ее муж с двумя рыбаками и ребенком отправились на надувной лодке на реку Амур. Люди не смогли вернуться домой из-за шторма, который начался в регионе, и остались на острове Воронежском. Они попросили их эвакуировать, отметила женщина.

На помощь любителям ловли вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Они забрали застрявших на острове рыбаков и вернулись в город. Помощь медиков никому не понадобилась. В поисково-спасательной операции принимали участие семь человек.

Неравнодушные сотрудники ППС ранее спасли людей из пожара в Подмосковье, сообщал ФАН. Они сдерживали огонь до приезда сотрудников МЧС.