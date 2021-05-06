Ледоход снес магазин на прибрежной зоне в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 мая. Магазин на прибрежной территории в селе Богородское частично пострадал при движении льда на реке Амур.

Очевидцами случившегося в Богородском стали местные жители. Они заявили, что помимо магазина, который снесло от береговой линии, ледоход повредил столб ЛЭП. Также под угрозой находится мост, расположенный в районе населенного пункта. По словам людей, глыбы пока не добрались до конструкции, но из-за активного потока и таяния они могут оказаться рядом с ней уже в ближайшее время.

В Коми не так давно произошла похожая ситуация, сообщал ФАН. Там из-за мощного ледохода были снесены 30 понтонов на трассе Ухта — Вуктыл. На данный момент все негативные последствия стихии устранены.