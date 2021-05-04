Переправу Холмск — Ванино на Сахалине открыли после непогоды

Сахалин, 4 мая. Морское сообщение между Сахалином и материковой частью России было возобновлено после неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили в МЧС России.

Паромная переправа Холмск — Ванино, которая соединяет Сахалин и Хабаровский край, снова заработала утром во вторник, 4 мая. Метеоусловия улучшились.

Морское сообщение было прервано вечером в понедельник, 3 мая. На Сахалине и в Татарском проливе были сильные осадки в виде мокрого снега, а порывы ветра достигали до 22 м/с.

Циклон накрыл Сахалин 1 мая. Обильные осадки в виде снега и сильный ветер срывали кровлю с крыш домов, а также роняли столбы с проводами на дороги.