Дегтярев пожелал хабаровчанам «веры и надежды» по случаю Пасхи

Хабаровск, 2 мая. Православные христиане 2 мая отмечают Пасху. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к жителям региона и поздравил их с этим праздником.

Михаил Дегтярев активно пользуется социальными сетями. И поздравить жителей Хабаровского края со Светлой Пасхой он решил в своем аккаунте в Instagram. Он пожелал всем веры, надежды и любви.

«Братья и сестры, от всего сердца поздравляю с великой Пасхой, с Воскресением Христовым. Все мы грешим, каемся, жизнь течет. Но только Пасха – это праздник, который дает всем надежду на исправление и надежду на лучшую жизнь. Мы всей семьей поздравляем вас с праздником. Желаем веры, надежды и любви», — поздравил Дегтярев.

С поздравлением к россиянам обратился и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он пожелал жителям «пасхальной радости, здоровья и счастья». Праздничное богослужение проходит в храме Христа Спасителя в Москве.