Найденный на заправке медвежонок Умка прилетел на реабилитацию в Хабаровск

Хабаровск, 1 мая. Медвежонок, которого недавно нашли жители Челябинской области на заправке, прилетел на реабилитацию в Хабаровск.

Медвежонка подкинули зимой на заправочную станцию в коробке, сообщил руководитель фонда «Спаси меня!» Карен Даллакян. Животное забрали люди из Челябинской области, считая, что это щенок. Через несколько дней семья стала понимать, что перед ними не собака, а медведь.

Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в субботу утром приземлился в аэропорту Хабаровска с медвежонком на борту. Умка получил первую помощь, его накормили медом с молоком.

Проблема животных на сегодняшний день обсуждается не только в России, но и за рубежом. Большое количество зверей заносится в Красную книгу, что говорит о факте полного исчезновения с лица Земли, но есть и хорошие новости. Люди стали чаще заботиться о животных и помогать им. Недавно эксперты рассказали, как взять кошку или собаку из приюта.