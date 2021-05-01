ФАН публикует список погибших в ДТП под Хабаровском

Хабаровск, 1 мая. Стали известны имена погибших в серьезном ДТП, которое произошло с автобусом, где находились 34 человека.

Федеральное агентство новостей публикует список погибших в ДТП с автобусом под Хабаровском. Среди них — Алина О. 2000 года рождения, Алена П. 2004 года рождения, а также Неля Ш. 1973 года рождения. По имеющимся данным, все они находились в салоне маршрутного такси. В происшествии пострадали 10 человек. Все они, по словам врачей, не получили тяжелых травм.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в 140 км от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе. В салоне находились 34 человека. В результате ДТП пострадали двое подростков 17–18 лет и один ребенок в возрасте пяти–шести лет, сообщил ФАН.