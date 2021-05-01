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Врачи сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Хабаровском

Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Хабаровском
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Хабаровск, 1 мая. За жизни двоих из десяти человек, которые получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП, где погибли три человека, сейчас борются врачи.

Сотрудники Минздрава в Хабаровском крае рассказали, что двое из десяти пострадавших в ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии.

Автобус опрокинулся в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе. В салоне находилось 32 пассажира и два водителя. В результате случившегося три человека погибли и 10 получили травмы, включая троих детей. Среди погибших — две женщины и несовершеннолетняя девушка.

Еще одна смертельная авария с рейсовым автобусом произошла в Приморье. В ДТП погиб мужчина, сообщал ФАН.

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