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Родственники погибших в ДТП под Хабаровском получат по миллиону рублей

Общество
Родственники погибших в ДТП под Хабаровском получат по миллиону рублей
inforeactor.ru  /  Артеменкова Александра

Хабаровск, 1 мая. Семьям погибших в ДТП с автобусом выплатят по миллиону рублей, а пострадавшие получат по 200 или 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в 140 км от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе. В салоне транспорта находились 34 человека, включая двух водителей. Согласно информации краевого минздрава, в результате опрокидывания автобуса погибли три человека, еще десять получили травмы. Среди пострадавших двое подростков 17–18 лет и один ребенок в возрасте пяти–шести лет.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился ввести в регионе режим ЧС межмуниципального характера. Он пообещал оказать поддержку родным погибших и пострадавшим, а также наказать виновных в трагедии. Глава региона уже навестил пострадавших в больнице.

«Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по 1 миллиону рублей. Раненым, в зависимости от тяжести травм, — по 200 и 400 тысяч», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Водитель опрокинувшегося под Хабаровском автобуса выехал на встречную полосу движения при повороте. Прокуратура Хабаровского края уже инициировала проверку по факту произошедшего.

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