Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Хабаровске

Хабаровск, 30 апреля. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровске. В момент аварии в салоне транспорта находились более 30 человек.

Происшествием произошло около четырех часов утра по местному времени на участке дороги Лидога — Ванино. Согласно информации СМИ, два человека погибли, еще примерно десять пассажиров получили различные травмы. Всего в салоне находились 32 человека, включая водителя.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Жуткое ДТП с летальным исходом ранее произошло на трассе Астрахань — Элиста. Жертвами аварии стали пять юных баскетболисток. Участниками столкновения стали микроавтобус и КамАЗ.