Пенсионерам в Хабаровске будут выдавать десяток яиц за вакцинацию от COVID-19

Хабаровск, 29 апреля. Людям старше 60 лет, которые проживают в Хабаровске, будут выдавать десяток яиц за прививку от коронавирусной инфекции.

Бесплатные яйца за вакцинацию пенсионеры будут получать перед Пасхой. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. Птицефабрики в Хабаровске и Комсомольске выделили большую партию столовых яиц. Их будут выдавать 29 и 30 апреля в 14 прививочных пунктах пожилым людям.

До этого сообщалось, что в аэропорте Хабаровска открылся пункт вакцинации от коронавируса. Он стал первым международным авиаузлом на Дальнем Востоке, где можно сделать прививку.