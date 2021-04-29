Хабаровский аэропорт открыл первый пункт прививок от коронавируса в ДФО

Хабаровск, 29 апреля. Международный аэропорт Хабаровска стал первым дальневосточным авиаузлом, где был открыт пункт вакцинации от COVID-19.

Сообщение об этом передает пресс-служба аэропорта. Проект был реализован совместно с краевым Минздравом.

«Пункт бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции открылся сегодня, 29 апреля, в медицинском пункте терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск, расположенном на первом этаже, справа от зала прилета», – говорится в сообщении​​​.

Отмечается, что сделать прививку смогут исключительно граждане РФ. Необходимо предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй укол сделать можно в любом другом месте. Вакцинация проходит препаратом «Спутник V».

Ранее стало известно, что Минобороны РФ модернизирует самый восточный военный аэродром страны. Елизово является единственным военным аэродром, непрерывно функционирующим на востоке России.