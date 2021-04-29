Центр Хабаровска остался без света

Хабаровск, 29 апреля. Центральная часть Хабаровска оказалась обесточена.

Причины аварии сейчас выясняются. Энергетики восстанавливают электричество.

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила, что электроснабжение было нарушено на 19 улицах города из-за аварии. Света нет на улицах Серышева, Шмидта, Шеронова, Комсомольской, Льва Толстого, Шевченко, Калинина, Истомина, Фрунзе, Ленина, Гамарника, Джамбула, Тургенева, Дзержинского, Панькова, Муравьева-Амурского и Волочаевской, а также по Амурскому и Уссурийскому бульварам.

Накануне сообщалось, что Хабаровск признан самым комфортным городом на Дальнем Востоке. В начале апреля Минстрой России опубликовал индекс качества городской среды.