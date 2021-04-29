Восемь лет колонии получил сторонник террористической организации в Хабаровске

Хабаровск, 29 апреля. Гражданин Таджикистана отправился в колонию строгого режима за поддержку запрещенной в России террористической организации.

Сообщение об этом передает пресс-служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Постановление 22-летнему Ходжамкулову Н. А. вынес Первый Восточный окружной военный суд. Его признали причастным к ресурсному обеспечению запрещенной на территории РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

«Назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Известно, что Ходжамкулов, будучи приверженцем радикальных течений ислама, перечислил некоторую сумму денег участнику террористической организации для покупки вооружения, снаряжения и других нужд. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ за «Содействие террористической деятельности».

Ранее суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. Мужчине грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.