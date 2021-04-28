Препарат «КовиВак» поступил в Приморье для выездных пунктов вакцинации

Хабаровск, 28 апреля. Российская вакцина против коронавируса «КовиВак» в количестве 1 560 доз поступила в Приморье. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Новая партия будет распределена по выездным пунктам вакцинации. Суммарно с момента старта прививочной кампании в Приморский край было доставлено почти 120 тысяч комплектов вакцин. Для массовой вакцинации населения поступает препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Также в ограниченном количестве доставлены вакцины «ЭпиВакКорона» (2 420 доз) и «КовиВак» (1 560 доз), сказано на официальном сайте правительства Приморского края.

«Поступление вакцин с традиционными условиями хранения позволит нам расширить мобильную форму работы по иммунизации населения – развернуть пункты в торговых центрах по аналогии с прививочной кампанией против гриппа, успешно проведенной осенью», — заявила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Вакцину «КовиВак» до 25 апреля получили 18 российских регионов. Соответствующее заявление сделало Минобрнауки.