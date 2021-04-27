Дегтярев пообещал подписчикам публиковать в TikTok видео о Хабаровском крае

Хабаровск, 27 апреля. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев обзавелся аккаунтом в TikTok. В видеороликах он будет рассказывать о жизни региона и своих рабочих буднях.

О создании аккаунта в TikTok Михаил Дегтярев оповестил своих подписчиков в Instagram. Он сразу предупредил, что не будет публиковать «приколы» и различные флешмобы. Доказать свои намерения он решил в ролике с автобусной остановки в селе Гаровка. Он поинтересовался у жителей, довольны ли они работой автобуса №123.

Один из подписчиков Дегтярева признался, что последний автобус не приехал согласно расписанию. Тогда врио губернатора решил подождать вместе с жителями села транспорт, а затем заявил о намерении пообщаться с несколькими чиновниками.

«Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и Минтранс, доколе такое отношение скотское будет к людям?» — задался Дегтярев вопросом.

Аккаунты в TikTok заводят не только чиновники, но и звезды шоу-бизнеса. Среди «новичков» в этой социальной сети оказалась Лариса Гузеева. Однако ведущая шоу «Давай поженимся!» пока не хочет заниматься развитием своего аккаунта.