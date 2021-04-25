Предполагаемым виновником смертельной аварии в Хабаровске стал бизнесмен

Хабаровск, 25 апреля. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, протаранившего пять машин на Уссурийском бульваре, оказался местный предприниматель.

Как стало известно ФАН, мужчина был сильно пьян, он летел на огромной скорости на красный сигнал светофора.

Результат теста на алкоголь у водителя оказался положительным. Мужчина не согласился с ним и был направлен на повторное медицинское освидетельствование.

Виновник аварии быстро ехал по полосе встречного движения и на полном ходу врезался в легковой автомобиль Renault, а затем в Toyota Corolla Axio, также он задел еще две машины. Водитель и пассажир автомобиля Renault погибли на месте происшествия.