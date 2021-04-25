Массовая авария с пьяным водителем в Хабаровске унесла жизни двух человек

Хабаровск, 25 апреля. Сразу пять автомобилей столкнулись в Хабаровске. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Согласно данным регионального управления ГИБДД, нетрезвый водитель на Toyota Land Cruiser врезался в Renault Kaptur на Уссурийском бульваре. От столкновения французский автомобиль опрокинулся и продолжил скользить. Далее «Крузак» протаранил другую японскую машину Toyota Corolla Axio и врезался в припаркованные Mazda и Toyota RAV4.

Эксперты провели на месте экспресс-тест на опьянение нарушителя, который показал положительный результат. Однако водитель отказался принимать результаты теста и был направлен на прохождение медосвидетельствования. Правоохранители устанавливают точные детали и обстоятельства произошедшего.

Другое ДТП произошло ранее под Волгоградом. Пять человек получили травмы в результате аварии с двумя легковушками. ВАЗ-21099 при повороте не уступил дорогу Lada Granta.