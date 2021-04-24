Хабаровский край получит 400 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

Хабаровск, 24 апреля. Правительство РФ выделит более 400 млн рублей на мониторинг и тушение природных пожаров в Хабаровском крае. Средства будут взяты из резервного фонда государственного органа.

Ежегодно в результате пожаров на Дальнем Востоке страдают тысячи гектаров леса. Хабаровский край входит в число самых пожароопасных регионов страны. В этом году на борьбу с природными пожарами дополнительно будут выделены 400 234,5 тысячи рублей, заявили в пресс-центре хабаровского правительства по итогам переговоров врио губернатора Михаила Дегтярева с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

Из выделенных средств 206 733,8 тысячи рублей пойдут на проведение мониторинга пожароопасности в лесах. Оставшиеся 193 500,7 тысячи рублей будут потрачены на тушение природных пожаров.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее провел селекционное совещание по быстрому реагированию на лесные пожары в регионе. Встреча началась в пять часов утра, поскольку именно это время считается наиболее удачным для реагирования на возгорания.