Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 апреля 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Общество
Получился пшик: Дмитрий Пучков о провале митинга Навального
12:12
Происшествия
СК выясняет обстоятельства отравления ребенка растворителем в Ленобласти
12:09
Общество
Руководство дагестанского Центра управления регионом покинуло организацию
12:08
Наука
Ученые впервые нашли вращающуюся мини-галактику в ранней Вселенной
12:08
Армия
В России будут созданы районы полной защиты от БПЛА и крылатых ракет противника
12:08
Общество
Новый вид динозавров обнаружили чилийские палеонтологи
12:07
Весь мир
На президента Боливии подали в суд за «дискриминацию» олигархов при вакцинации
12:07
Общество
Microsoft начала тестировать Linux-приложения с графическим интерфейсом для Windows 10
12:04
Наука
Останки динозавра неизвестного вида нашли в пустыне Чили
12:02
Общество
Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае
12:01
Происшествия
Пострадавших мужчину и женщину вынесли из горящего дома в Петербурге
11:59
Общество
Россиянин поделился впечатлениями после отдыха за 6 тысяч рублей под Калининградом
11:59
Экономика
Представлены обновленные прогнозы восстановления экономики РФ
11:57
Происшествия
Силовики задержали в Петербурге подозреваемого в призывах к беспорядкам и насилию
11:57
Шоу-бизнес
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
11:51
Происшествия
ФАН выяснил причину аварийной посадки Ил-78 в Жуковском
11:50
Политика
Грузинский посол на Украине вернулся в Киев
11:48
Общество
Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки
11:44
Шоу-бизнес
Фанаты Шишковой пришли в восторг от ее фото с 56-летней мамой
11:43
Происшествия
«Оживший» лед на реке Амур «выполз» на берег и снес набережную в Хабаровске
Все новости

Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае

Общество
Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае
unsplash.com  /  NordWood Themes

Хабаровск, 22 апреля. Правительство Хабаровского края планирует запустить единый номер для записи населения на вакцинацию от коронавируса, об этом стало известно на заседании регионального оперштаба.

Создать такой номер власти хотят в связи с тем, что регистратуры поликлиник не справляются с записью. По оценке специалистов, прививочная кампания в регионе идет слишком медленно.

«Привить от коронавирусной инфекции необходимо 600 тыс. человек. Пока прививку получили чуть более 10%», — пишет «Контингент».

Самые худшие показатели по вакцинации у Ванинского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. В основном от иммунизации отказываются работники детских садов, торговых сетей, кафе и ресторанов.

По последним данным, в Хабаровском крае насчитывается 51 499 случаев COVID-19, из них 29 выявлены в минувшие сутки. Справиться с инфекцией в регионе смогли 49 280 человек, 373 скончались. Болеют в настоящее время 1846 жителей. В России за последние 24 часа зарегистрировали 8996 новых заражений.

вакцинация хабаровский край COVID-19
Комментировать
Самое популярное
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 151648 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 69615 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 66286 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Общество 55496 20 апреля 2021
Кому в России повысят пенсии с 1 мая, кто получит 10 тыс. руб., новое об индексации
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 42048 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Все новости / Общество / Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае
Рейтинг@Mail.ru