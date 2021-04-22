Единый номер для записи на вакцинацию от COVID-19 создадут в Хабаровском крае

Хабаровск, 22 апреля. Правительство Хабаровского края планирует запустить единый номер для записи населения на вакцинацию от коронавируса, об этом стало известно на заседании регионального оперштаба.

Создать такой номер власти хотят в связи с тем, что регистратуры поликлиник не справляются с записью. По оценке специалистов, прививочная кампания в регионе идет слишком медленно.

«Привить от коронавирусной инфекции необходимо 600 тыс. человек. Пока прививку получили чуть более 10%», — пишет «Контингент».

Самые худшие показатели по вакцинации у Ванинского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. В основном от иммунизации отказываются работники детских садов, торговых сетей, кафе и ресторанов.

По последним данным, в Хабаровском крае насчитывается 51 499 случаев COVID-19, из них 29 выявлены в минувшие сутки. Справиться с инфекцией в регионе смогли 49 280 человек, 373 скончались. Болеют в настоящее время 1846 жителей. В России за последние 24 часа зарегистрировали 8996 новых заражений.