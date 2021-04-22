«Оживший» лед на реке Амур «выполз» на берег и снес набережную в Хабаровске

Хабаровск, 22 апреля. Очевидцы происшествия делятся эпичными кадрами в Сети. Огромные куски льда повредили четыре бетонных опоры.

Набережная Амура в столице региона частично разрушилась из-за резкого выхода льда на пешеходную зону во время весеннего ледохода. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, как глыбы льда буквально наваливаются на городскую набережную и ломают конструкции.

Во время ЧП в опасной зоне находились люди. Информации о пострадавших не поступало. Местные власти заявили о том, что оценка состояния набережной будет проведена, как только сойдет лед. Ранее подобных инцидентов в регионе не отмечалось.

В Тюмени несколько прогулочных судов оторвались от пирса из-за ледохода, писал ФАН.