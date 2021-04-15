Движение автобусов возобновили после циклона в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 апреля. Введенные из-за циклона ограничения сняли с дорог в Хабаровском крае. Еще один участок трассы продолжает оставаться закрытым.

Движение автобусов возобновили по дорогам Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре — Амурск. Ограничения сохраняются на участки трассы Лидога — Ванино, уточнили в пресс-центре хабаровского управления МЧС России.

Дороги были закрыты из-за циклона, пришедшего из западных регионов страны. Он принес в Хабаровский край обильные осадки и ветер, порывы которого достигали 23 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий временно не работала паромная переправа, соединяющая Ванино с островом Сахалин, а также задерживались авиационные рейсы в северные поселения.

Синоптики накануне зафиксировали температурный рекорд в Москве. Столбик термометра 14 апреля в столичном регионе достиг 21,5 градуса, что является самым высоким показателем для этого дня с 1962 года.