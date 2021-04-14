Пандемия коронавируса заставила владельцев 12 компаний закрыть турбизнес в Хабаровске

Хабаровск, 14 апреля. Более десяти компаний закрыли свой туристический бизнес в Хабаровске. Среди них три индивидуальных предпринимателя.

Ситуацию прокомментировали в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края. В общей сложности в регионе закрыли свой бизнес 12 компаний. В прошлом году спрос на туристические услуги в Хабаровском крае упал до нуля. Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой большинство стран закрыли въезд для туристов.

Например, такое решение в свое время приняли Испания, Германия, Нидерланды Великобритания и другие государства. На эти направления приходится львиная часть туристических маршрутов, отмечает сетевое издание «Контингент». В ноябре 2020 года в Хабаровском крае насчитывалось 253 турфирмы. Теперь их осталось несколько меньше.

Россия ранее ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Те, кто купил путевки на отдых до 1 июня, могут вернуть средства, отметили в Ростуризме. К тому же есть возможность обменять их на туристические поездки в пределах Российской Федерации.