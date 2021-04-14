Смерть обезглавленного тигра начали расследовать в Хабаровске

Хабаровск, 14 апреля. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту смерти амурского тигра в национальном парке «Анюйский» Хабаровского края.

Тело амурского тигра было найдено во время рейда по территории парка, его отправят на экспертизу в лабораторию в Уссурийске, сообщает РИА Новости.

Голова животного была механическим способом отделена от тела. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев предположил, что ее могли забрать для дальнейшей продажи, или чтобы скрыть следы убийства, например, огнестрельные ранения.

Амурский тигр занесен в Красную книгу как один из самых немногочисленных хищников планеты на сегодняшний день. На территории России насчитывается около 600 особей.

В Челябинске новости оптимистичнее: работники зоопарка воспользовались теплой погодой и в первый раз в году наполнили водой бассейн для белых медведей. Животные второй год подряд начинают купальный сезон в апреле.