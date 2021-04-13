Скончался народный артист РФ Желтоухов

Хабаровск, 13 апреля. В Хабаровске ушел из жизни народный артист РСФСР Игорь Желтоухов. Он скончался утром в возрасте 76 лет.

О трагической новости сообщил Хабаровский краевой музыкальный театр в своем официальном аккаунте в соцсетях. Руководство театра выразило соболезнования родным и близким погибшего. У Желтоухова остались супруга и двое сыновей. Дата и время прощания с актером пока неизвестны.

Также соболезнования выразили в правительстве Хабаровского края. По данным пресс-службы, Желтоухов являлся народным артистом РСФСР, заслуженным и народным артистом РФ, лауреатом премии Дьяченко, лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства и краевой премии «За честь и достоинство».