Спасатели перекрыли дорогу в Хабаровском крае из-за циклона

Комсомольск-на-Амуре, 13 апреля. Непогода ограничила движение автобусов в Хабаровском крае по дороге от Комсомольска-на-Амуре до Солнечного и Горного.

Сообщение об этом публикует пресс-служба регионального главка МЧС. Непогоду вызвал циклон, который пришел с запада России. Все началось еще накануне. В центральной части региона начался дождь, в северной пошел снег.

По данным синоптиков, погода на севере серьезно ухудшится в ближайшие два дня. Местами пройдет сильный снег, а ветер усилится до 15-20 м/с. В среду спасатели ожидают опасное метеорологическое явление с очень сильными осадками и ветром.

Обратная ситуация в Москве. Синоптики ожидают по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни. Столбик термометра поднимется до 20–23 градусов тепла.