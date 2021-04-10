СК возбудил дело после падения мальчика в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 10 апреля. Юный житель Комсомольска-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра. Следственный комитет после случившегося возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Инцидент произошел в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева. Школьник находился без взрослых и упал в шахту лифта. Врачи госпитализировали 14-летнего пациента с травмами различной степени тяжести.

Позже медики диагностировали у юноши перелом ребер и ушиб внутренних органов. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Прокуратура региона начала проверку. Сам мальчик растет в благополучной семье, не состоит на учете по делам несовершеннолетних.

Похожий инцидент произошел ранее во Владивостоке, сообщал портал Deita. Два человека упали в шахту лифта с 16 этажа. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.