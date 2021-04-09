Центры для людей с рассеянным склерозом и муковисцидозом появятся в Хабаровске

Хабаровск, 9 апреля. Власти Хабаровского края откроют в регионе центры для людей, которые страдают рассеянным склерозом и муковисцидозом.

Сообщение об этом появилось в Telegram зампредседателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова. Он привел слова из распоряжения главы регионального Минздрава Юрия Бойченко.

«Организовать на функциональной основе в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С. И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края краевой центр рассеянного склероза», — говорится в сообщении.

Центр будет вести профилактику, диагностику, лечение и реабилитацию пациентов с рассеянным склерозом и другими заболеваниями центральной нервной системы. Медики будут принимать участие в различных научных исследованиях по разработке и внедрению новых методов диагностики и лечения. Там же будет открыт и краевой центр муковисцидоза.

Недавно стало известно, что для лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье было использовано более 430 литров плазмы. Ее заготовка началась еще в мае прошло года. Больше всего заявок на кровь поступило от медучреждений Сергиева Посада, Люберец, Видного, Орехово-Зуева и Коломны.