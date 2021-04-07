Один из адвокатов Сергея Фургала заболел коронавирусом

Хабаровск, 7 апреля. Член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила о положительном тесте на COVID-19 у одного из трех защитников Сергея Фургала.

Помимо адвокатов, тест на коронавирус сдал следователь по делу экс-губернатора, результат не подтвердился. Сокамерник Фургала находится под наблюдением специалистов.

Ранее стало известно о том, что заболевший коронавирусом бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал переведен в больницу при следственном изоляторе «Матросская тишина». В случае ухудшения состояния арестованного его могут отправить в гражданскую больницу, сообщал ФАН.