Все школы Хабаровска были эвакуированы после сообщения о «минировании»

Хабаровск, 5 апреля. Все школы Хабаровск получили сообщения о «минировании», сообщил глава отдела управления образования администрации города Алексей Соболев.

Сообщения о минировании были обнаружены около 8:00 утра все 70 школ в Хабаровске. Рассылка шла по всем учреждениям.

Собеседник агентства отметил, что сейчас идет эвакуация. Всего там обучаются порядка 65 тысяч школьников. Сейчас идет подсчет количества эвакуированных учеников, поскольку занятия еще не везде начались.

Соболев уточнил, что школы самостоятельно примут решение о размещении детей. Речь идет либо о близлежащих учебных учреждениях, либо об отправке по домам.

22 февраля стало известно, что причиной эвакуации детей из хабаровских школ стало сообщение о минировании. Было эвакуировано 3003 ученика и 223 сотрудника.