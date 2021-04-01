Более 20 кг черной икры обнаружили в машине жителя Хабаровского края

Хабаровск, 1 апреля. Полицейские обнаружили в автомобиле жителя Ульчского района Хабаровского края партию черной икры. Возбуждено дело о добыче краснокнижных видов, сообщили в УМВД России по региону.

«При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили 46 контейнеров с икрой осетровых видов рыб», — сообщили в сообщении.

Изъято 23 кг икры. Подозреваемый пояснил, что приобрел икру для собственного употребления. Ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Сумма ущерба от незаконного вылова устанавливается.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выявили группу из пяти человек, которая занималась незаконной охотой на птиц из Красной книги. Среди браконьеров оказались как жители России, так и иностранные граждане.