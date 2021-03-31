Бурый медвежонок появился на свет в хабаровском зоосаду

Хабаровск, 31 марта. Пара бурых медведей Маша и Балу стала родителями. Детеныш появился на свет 1 января и сейчас живет вместе с мамой в берлоге, рассказали в администрации зоосада.

Беременность медведицы длилась восемь месяцев. Медвежонок родился весом около 500 граммов. Известно, что новорожденный малыш — это девочка. За три месяца она заметно подросла и набрала в весе. Прогулки по вольеру хабаровского зоосада становятся регулярными, но пока не такими уверенными.

Детеныш южноамериканских лам появился на свет в сочинском зоопарке «Октябрьский», сообщало Федеральное агентство новостей. По словам работников зоосада, маленькая лама большую часть времени находится рядом с родителями.