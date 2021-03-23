Власти Хабаровского края снизят тарифы на отопление для 300 жителей

Хабаровск, 23 марта. Цена на отопление для жителей децентрализованных зон Хабаровского края будет снижена на десять процентов. Соответствующее заявление сделал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Снижение тарифа начнется с 1 июля этого года. Новые правила распространяются на более 300 тысяч хабаровчан, дома которых отапливаются углем и мазутом. В настоящее время они платят за тепло в полтора раза больше жителей краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской гавани, Хабаровского, Охотского и Аяно-Майского районов, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление Дегтярев сделал в ходе встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. Поправки в бюджет при корректировке планируется внести уже летом.

Сейчас в Хабаровском крае стоит суровая погода. Западный циклон принес снегопады и ветер на территорию региона. Порывы ветра на побережье Татарского пролива достигали 20 метров в секунду.