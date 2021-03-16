СК возбудил уголовное дело в отношении номинального директора в Хабаровске

Хабаровск, 16 марта. СК начал расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 37-летнего уроженца Хабаровска за незаконное использование документов для образования юридического лица.

Александр П. обвиняется по статье 173 УК РФ. Фигурант фактически не был руководителем компании, а являлся генеральным директором в качестве подставного лица. Источник в следственных органах заявил, что компания была организована в сентябре 2019 года.

По версии СК, мужчина согласился за деньги стать номинальным директором компании. В вестибюле станции метрополитена «Площадь Ленина» он получил от неустановленного лица 3 тыс. рублей в качестве вознаграждения за предоставление документа и оформление организации на себя.

По некоторым данным, речь идет о «Гамме-Групп», которая находится на стадии ликвидации и имеет высокие бухгалтерские риски. Согласно опубликованным на сайте главбух данным, большинство контрагентов «Гамма-Групп» не рекомендуют к сотрудничеству из-за высоких рисков: наличия судебных решений, убыточной деятельности, отсутствия основных средств, отчетности или предоставления недостоверных данных в ФНС. Обычно такими признаками обладают фирмы-однодневки, используемые для обналичивания денежных средств.

В результате суд принял решение избрать меру пресечения экс-генеральному директору в виде подписки о невыезде. В социальных сетях Александр П. представляется лидером одного из благотворительных фондов, однако реальным директором и учредителем фонда, по данным Федеральной налоговой службы, является другой руководитель.