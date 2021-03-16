Хабаровский край накрыло снежным циклоном с западной части РФ

Хабаровск, 16 марта. Циклон со стороны западных регионов России принесет снег на часть Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС.

Согласно прогнозам Дальневосточного УГМС, в северных районах в течение вторника прогнозируется снег, местами очень сильный. На остальной территории края пройдут дожди и мокрый снег.

Также возможно усиление ветра по долинам рек, местами — до 15-20 метров в секунду. Снежный циклон будет сопровождаться понижением температуры воздуха на семь-десять градусов. На дорогах региона может образоваться гололед.

«Циклон пришел с западных регионов страны, смещался по территории России. Завтра действие будет ослабевать», — сообщили в Гидрометцентре.

Спасатели на территории Хабаровского края переведены в режим повышенной готовности. Сформированы пять патрульно-маневренных групп для оказания помощи автомобилистам.

Движение автобусов в порт Ванино возобновили в Хабаровском крае 10 марта. Дорога была закрыта в минувший вторник.