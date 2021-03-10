Дегтярев призвал СК провести проверку «Техносити» на нарушение прав дольщиков

Хабаровск, 10 марта. Подозреваемые в обмане дольщиков владельцы компании «Техносити» могут предстать перед судом. Необходимые для проверки деятельности застройщика материалы уже направлены в СКР.

Предприятие не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. В 2017 году против него уже возбуждалось уголовное дело. Сейчас его работа вновь требует разбирательства в контексте закона. Власти Хабаровского края располагают основаниями для подозрения застройщика в нарушении прав дольщиков, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

«Проверки... выявляют все новые факты недобросовестных застройщиков. Сегодня мы передадим в Следственный комитет материалы по компании «Техносити», — говорится в сообщении краевого главы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выдать в текущем году более 5,5 тыс. российских семей жилищные сертификаты. Документ оставляет за владельцем право на приобретение жилья за счет федеральных средств. Меры направлены на поддержку отдельных категорий граждан.