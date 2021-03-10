Движение автобусов в порт Ванино возобновили в Хабаровском крае

Хабаровск, 10 марта. Пассажирские автобусы начали движение по трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Дорога была закрыта в минувший вторник.

Причиной временного прекращения движения общественного транспорта стала непогода. Из-за перепада температур на трассе образовалась гололедица. В среду прогнозируется солнечный день без осадков, в связи с чем было принято решение открыть дорогу.

Трасса ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино связывает несколько районов Хабаровского края. С ее помощью осуществляется круглогодичное движение между городами Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань.

Гидрометцентр ранее предупредил о сильных морозах в Европейской России. Похолодание прогнозируется в Уральском, Приволжском и Центральном федеральных округах. В Москве, по данным синоптиков, температура ночью будет опускаться до -25 градусов, передает RT.