Студентам Хабаровска предложили проект для повышения профессиональных качеств

Хабаровск, 7 марта. Региональное молодежное движение «16:35. Время молодых» запускает новый сезон проекта, участники которого могут получить дополнительные знания по нескольким направлениям.

Студенты смогут пройти основной образовательный блок из четырех экспресс-курсов: «Развитие карьеры», «Гражданская патриотика», «Студенческое самоуправление» и «Молодежное предпринимательство». В каждом направлении есть специальные обучающие видеокурсы, проверочные задания и итоговые тесты.

Те, кто уже освоил экспресс-курсы или хочет сразу изучать основной блок, могут выбрать образовательную программу по семи направлениям воспитательной деятельности: «Культура», «Здоровье», «Карьера», «Экология», «Бизнес», «Самоуправление», «Гражданская патриотика».

Первые образовательные занятия по «Культуре» стартуют уже 13 марта 2021 года. Проект продолжится до 20 декабря.

Тем временем в Перми студенты уже продемонстрировали высокие знания и профессионализм в области строительного инженеринга. В столице Прикамья студенты и ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали и презентовали инновационный строительный материал, который способен улучшить теплоизоляцию на 25%.