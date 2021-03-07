Хабаровские власти выделят 86,7 млн рублей на жилье для молодых семей

Хабаровск, 7 марта. Жилье для молодых семей впервые будет построено в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе. Всего на эти цели планируется выделить 86,7 миллиона рублей.

Большая часть денег пойдет на улучшение жилищных условий для семей в Комсомольске-на-Амуре — 60,7 млн рублей. Еще 20,1 млн рублей направят в Хабаровский район. Распределение средств проходило по итогам опроса среди молодых семей Хабаровского края.

Под определение молодая семья попадают супруги в возрасте не старше 35 лет. Размер субсидии на семью из трех человек составляет 1,6 млн рублей. До этого жилье для молодежи возводилось лишь в Хабаровске.

Жители удаленных населенных пунктов Хабаровского края ранее получили запас топлива. Бензовозы по зимникам доставили в краевые села десять тонн мазута и бензина.