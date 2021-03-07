Бензовозы доставили топливо в удаленные села Хабаровского края

Хабаровск, 7 марта. Жители Аяно-Майского района Хабаровского края получили десять тонн мазута и бензина. Топливо доставлялось по зимнику из Якутии.

Транспортировкой горючего занималось предприятие «Коммунальник». Сейчас топливо получили жители Нелькана, однако при первой возможности бензовозы направятся в Аян. Пока что часть бензина и мазута по зимнику отправили в село Аим для поселковой электростанции на целый год.

В будущем по зимникам на севере Хабаровского края планируется доставить десятки тонн грузов. Уже сейчас подрядчики готовят дорогу из Аима в Усть-Миль.

На российских заводах по изготовлению цемента начнут использовать альтернативное топливо. Оно будет представлять собой спрессованные гранулы из измельченных твердых коммунальных и промышленных отходов.