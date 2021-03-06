Двое детей погибли в сгоревшем дотла доме под Хабаровском

Хабаровск, 6 марта. Пожарным не удалось спасти из загоревшегося в Хабаровском крае дома двоих малолетних детей. Взрослых, предположительно, не было дома в момент ЧП.

Пожар, который произошел в одном из частных домов в поселке Березовый, унес жизни двоих детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Местные жители сообщили в пожарную службу, что горит один из домов. На место ЧП отправились спасатели. Они ликвидировали возгорание, к этому моменту пламя практически полностью уничтожило дом. Внутри здания во время пожара находились дети в возрасте двух и трех лет. Их не удалось спасти.

Для ликвидации возгорания было задействовано 15 человек. Огонь охватил площадь в 270 квадратных метров.

Еще один пожар произошел в Новосибирске. Там пенсионер спас из горящего дома детей и потушил огонь до того, как приехали сотрудники МЧС, сообщил ФАН.