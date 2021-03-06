Сход вагонов в Хабаровском крае стал основанием для уголовного дела

Хабаровск, 6 марта. Сотрудники СК после проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту схода цистерн с топливом.

По мнению следствия, выявлены признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

По невыясненной пока причине на перегоне Форель — Дальневосточный с рельсов сошли 17 вагонов. В ходе осмотра места происшествия установлен факт течи четырех цистерн. Прибывшие профильные специалисты локализовали утечку, устранив угрозу разлива топлива и серьезного экологического ущерба.

В Свердловской области произошло столкновение двух электровозов. По неофициальным данным, в момент аварии оба машиниста были пьяными, сообщал телеканал «360».