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Рабочие восстановили пути на месте схода вагонов в Хабаровском крае

Рабочие восстановили пути на месте схода вагонов в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 марта. Последствия аварии на железной дороге в Хабаровском крае практически устранены. Рабочие уже починили пути и убрали сошедшие с рельсов вагоны, сообщил источник ФАН.

В упавших цистернах были нефтепродукты. Профильные специалисты локализовали место разлива. Угроза дальнейшего загрязнения устранена.

Инцидент произошел на перегоне Сараево-Дальневосточное. По неназванной пока причине с рельсов сошли 17 цистерн, десять из них опрокинулись. Авария привела к задержке нескольких поездов.

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